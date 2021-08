Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real propose une prime à la signature délirante pour Mbappé !

Publié le 3 août 2021 à 14h40 par La rédaction

S’il décide de quitter le PSG dans un an, libre de tout contrat, pour signer au Real Madrid, Kylian Mbappé touchera une prime à la signature hors du commun.

Ce dossier agite la toile depuis de longues semaines voire de longs mois mais personne ne sait quand il rendra son verdict. Et rien ne dit que l’issue aura lieu dans les prochains jours. Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG mais n’a pas clairement exprimé ses envies de départ (vers le Real Madrid). Du coup, la solution la plus probable aujourd’hui est de le voir honorer sa dernière année de contrat et de quitter libre le PSG l’été prochain. Surtout quand on sait ce qu’il l’attend.

40M€ à la signature