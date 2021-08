Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La raison de l'échec avec Messi est déjà dévoilée !

Publié le 5 août 2021 à 20h10 par A.D. mis à jour le 5 août 2021 à 20h16

Selon la presse espagnole, la prolongation de Lionel Messi aurait capoté au tout dernier moment ce jeudi. Un échec qui serait causé par la non-signature de Cristian Romero.

Comme l'a annoncé la Cadena Cope , Jorge Messi est arrivé à Barcelone ce jeudi après-midi. A en croire le média espagnol, le père et agent de Lionel Messi aurait fait le déplacement pour rencontrer Joan Laporta une dernière fois et finaliser une prolongation tant attendue, avant une annonce du Barça dans la foulée. Toutefois, l'échange entre le clan Messi et le président catalan ne se serait pas passé comme prévu. En effet, comme l'a indiqué Marca ce jeudi soir, les deux camps ne seraient pas du tout parvenus à s'entendre sur les derniers détails du contrat de Lionel Messi. A tel point qu'il seraient arrivés à un point de non-retour. Un point non-retour confirmé par le FC Barcelone, qui a annoncé que Lionel Messi n'allait pas revenir sur son site officiel.

Le dossier Messi capote à cause de Cristian Romero