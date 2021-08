Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 5 août 2021 à 19h15 par A.D.

Alors qu'il serait dans le viseur du Real Madrid et de Chelsea, Presnel Kimpembe a fait passer un message fort sur son avenir. Comme l'a clairement laissé entendre le vice-capitaine du PSG, il ne se voit pas ailleurs qu'à Paris cette saison.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale. Et pourtant cela n'empêche pas certains clubs de garder un oeil sur lui et d'espérer le recruter dans un avenir proche. En effet, deux anciens coachs du PSG voudraient s'offrir les services de Presnel Kimpembe lors de ce mercato estival. D'après les dernières informations d'Ekrem Konur, Carlo Ancelotti aimerait attirer le champion du monde français vers le Real Madrid. Et à en croire Il Corriere dello Sport , Thomas Tuchel aurait approché Presnel Kimpembe dernièrement pour tenter de l'attirer vers Chelsea. Malgré tout, le vice-capitaine du PSG ne veut rien entendre : il n'a d'yeux que pour son « club de cœur » .

«Pouvoir continuer à travailler ici, c'est puissant, c'est toujours un plaisir»