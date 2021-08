Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une décision radicale prise pour le recrutement de Puel ?

Publié le 5 août 2021 à 19h10 par D.M.

Bien que Claude Puel aimerait recruter un défenseur et un attaquant, les dirigeants de ASSE n'auraient pas l'intention d'amener du sang frais lors de ce mercato estival.

L’ASSE est dans une période de transition. Présents à la tête de la formation depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis le club en vente et recherchent activement un nouvel actionnaire. C’est dans ce contexte particulier que les Verts vont débuter la saison de Ligue 1. Pour renforcer son groupe et bien figurer en championnat, Claude Puel aimerait recruter un attaquant, mais aussi un défenseur central lors de ce mercato estival.

Aucune recrue cet été ?