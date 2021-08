Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Lionel Messi est très affecté après son départ !

Publié le 6 août 2021 à 0h30 par La rédaction

Plus de vingt années au FC Barcelone, et puis s’en va. Contre toute attente, Lionel Messi va quitter son club de toujours. Pourtant, l’Argentin avait tout fait pour prolonger son aventure en Catalogne.

C’est la véritable bombe de ce mercato. Et même peut-être de cette année. Après plus de vingt années passées au FC Barcelone, Lionel Messi va quitter la Catalogne. Malgré une volonté partagée des deux parties de continuer ensemble, le nouveau plafond salarial instauré par la Liga a compliqué les négociations. Jusqu’à les arrêter définitivement. A présent, la Pulga n’a plus qu’à se trouver un point de chute. Même si le sextuple ballon d’or ne devrait pas avoir de mal, il va falloir qu’il se fasse à l’idée que Barcelone appartient au passé. Et ce n’est pas gagné d’avance…

Messi avait tout fait pour prolonger

Comme l’explique Francesc Aguilar, Lionel Messi avait tout fait pour continuer avec le Barça, y compris baisser son salaire. A côté de ça, l’Argentin aurait aussi refusé les approches du PSG, de Manchester City, Chelsea et Manchester United. Très touché, Lionel Messi n’est toujours pas sorti de son silence. De son côté, Joan Laporta le fera ce vendredi à 11h lors d’une conférence de presse. Les murs vont trembler à Barcelone…