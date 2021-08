Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario inattendu pour Jérémie Boga ?

Publié le 11 août 2021 à 1h00 par A.C.

Très apprécié en France, notamment par l’OM et l’OL, Jérémie Boga pourrait finalement poursuivre sa carrière en Italie.

Très performant avec Sassuolo ces dernières années, Jérémie Boga semble penser qu’il peut franchir un palier cet été. Avec le départ de son mentor Roberto De Zerbi, l’Ivoirien a clairement laissé entendre vouloir changer de club et selon nos informations il a été très intéressé par l’Olympique de Marseille... qui n’est pas seul sur le coup. L’Olympique Lyonnais prépare également une offre et tout récemment, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Napoli a fait un retour en force dans ce dossier.

Boga pourrait rester à Sassuolo