Grande première au PSG, il vide son sac

Alexis Brunet

Lors de la saison 2019-2020, le PSG avait atteint la finale de la Ligue des champions. Une aventure notamment marquée par la pandémie de Covid-10, qui avait quelque peu modifié la compétition. En effet, les quarts, demi-finales et finales avaient eu lieu lors d'un Final 8 à Lisbonne, et les matches s'étaient joués sans spectateurs. Pour Marquinhos, ce moment spécial fait partie de ses souvenirs les plus forts avec le club de la capitale.

Récemment, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale sera opposé au Borussia Dortmund, pour une place en finale. Si le champion de France élimine l'équipe allemande, cela ne sera pas la première fois qu'il dispute une finale de C1. En effet, lors de la saison 2019-2020, le PSG avait réussi une telle performance, mais c'était incliné face au Bayern Munich.

Le Final 8, un super souvenir pour Marquinhos

Avant de défier le Bayern Munich en finale, le PSG avait dû se débarrasser de l'Atalanta Bergame, et du RB Leipzig, lors d'un Final 8 à Lisbonne. La compétition s'était finie de cette manière, à cause de la pandémie de Covid-19. Pour Marquinhos, malgré le contexte, ce moment reste l'un de ses plus beaux souvenirs avec Paris, comme il l'a déclaré au Parisien . « Il y en a eu tellement de magnifiques que trouver un seul moment, c’est compliqué. Celui qui m’a procuré le plus d’émotions, c’est le Final 8 à Lisbonne en 2020. Avec le contexte mondial, la situation humaine, notre équipe a réussi à écrire une belle histoire. Même si on n’a pas concrétisé avec le titre, les moments qu’on a passé en équipe, confinés, ont rendu ce moment très spécial, j’en garde des images fortes. »

Marquinhos avait été buteur contre l'Atalanta et le RB Leipzig