PSG : Marquinhos a dû partir en catastrophe, il balance tout !

Alexis Brunet

Marquinhos est récemment devenu le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Le capitaine parisien est présent au club depuis 2013, et il a donc certaines anecdotes à raconter. En 2017, il a par exemple quitté le Parc des princes dans la précipitation, après un match de Ligue des champions, pour assister à la naissance de sa fille.

Depuis 1989, Jean-Marc Pilorget était le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Mais l'ancien défenseur s'est récemment fait ravir ce titre par un joueur qui évolue à Paris depuis 2013, Marquinhos. Le Brésilien a déjà disputé 437 matches avec le club de la capitale, et ce total pourrait bien grandement augmenter à l'avenir.

Le jour où Marquinhos a dû quitter le Parc des princes dans la précipitation...

En 437 matches sous les couleurs du PSG, Marquinhos a quelques anecdotes à raconter. Pour Le Parisien , l'actuel capitaine du club de la capitale a notamment raconté le jour où il avait dû quitter le Parc des princes dans la précipitation, après un match de Ligue des champions face à Anderlecht, pour aller assister à la naissance de sa fille. « Ce jour-là, Carol était enceinte, le bébé était presque là, mais c’était un match important de Ligue des champions et elle voulait aller au stade. Je lui ai dit : « ok, vas-y, mais reste tranquille car je ne veux pas partir en plein match. » On avait fait un match de fou, Layvin (Kurzawa) inscrit trois buts (Le PSG a battu Anderlecht 5-0 ce soir-là) Nous étions tous joyeux, tous contents, nous avons célébré avec les supporters et comme d’habitude je termine en passant devant la tribune où ma famille est installée. »

«Je vois mon frère faire des mouvements bizarres»