L’annonce choc, le PSG lui fait vivre un enfer !

Thomas Bourseau

João Cancelo a pourtant quelques campagnes de Ligues des champions à son actif. La pression des grands rendez-vous, ça le connaît. Et pourtant face au PSG à Montjuic cette semaine en quart de finale retour (4-1), le Portugais a concédé un penalty évitable qui a fait sombrer les Blaugrana jusqu’à leur élimination. Il vide son sac.

Tout avait pourtant bien commencé pour le FC Barcelone pendant les quarts de finale de la Ligue des champions. Au Parc des princes, le club blaugrana s’était imposé sur le score de 3 buts à 2 le 10 avril dernier. Le Barça n’avait plus gagné à Paris depuis le printemps 2015 et sa victoire (3-1) grâce à un doublé de Luis Suarez notamment. Cette fois-ci, c’est Raphinha qui montrait le chemin au club culé, qui n’a cependant pas su confirmer au retour cette semaine à Montjuic (4-1).

«La façon dont j'ai accordé le penalty était une erreur puérile»

Malgré l’ouverture du score de Raphinha, l’exclusion de Ronald Araujo à la 29ème minute de jeu a redistribué les cartes et a permis au PSG de se libérer et d’inscrire quatre buts à la suite et notamment grâce à un penalty concédé par João Cancelo et transformé par Kylian Mbappé. Pour ESPN , le latéral portugais a reconnu s’être fait avoir comme un bleu. « Peut-être que la façon dont j'ai accordé le penalty était une erreur puérile, mais vu la tournure du match et mon état d'esprit à ce moment-là, j'accepte les critiques ».

«C'est la façon dont nous avons perdu qui m'a empêché de dormir»