PSG : Un joueur de Barcelone reçoit des menaces de mort !

Mardi soir, João Cancelo a vécu une sale soirée tant sur le terrain face au PSG (4-1) lui qui est responsable du penalty marqué par Kylian Mbappé ou encore en dehors où les gens se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Son enfant à naître a d’ailleurs été la cible de quelques menaces de mort lunaires.

L’omniprésence des réseaux sociaux dans la société actuelle est une constante source d’informations, mais aussi de haine au vu des commentaires publiés par des individus aux esprits mal-placés sous couvert d’anonymat notamment. Des sportifs sont souvent la cible d’injures, de racisme ou encore de menaces de mort.

Cancelo reconnaît avoir fauté, mais s’insurge contre les menaces de mort de son futur nourrisson !

Mardi soir, le FC Barcelone recevait le PSG à Montjuic pour le compte du 1/4 de finale retour de Ligue des champions après avoir pris une option à Paris lors de la première manche (3-2). À dix contre 11 pendant une bonne heure suite à l’exclusion de Ronald Araujo à la 29ème minute, le FC Barcelone a finalement cédé quatre fois. Auteur de la faute sur Ousmane Dembélé qui a débouché sur le penalty transformé par Kylian Mbappé pour le 3-1, João Cancelo a avoué à ESPN avoir fait « une erreur puérile » sur son tacle. Néanmoins, il condamne grandement la vague de haine sur les réseaux sociaux à son encontre depuis. Et plus particulièrement celle qui est destinée à son enfant qui est en passe de naître.

«Il y a des commentaires sur Instagram qui souhaitent la mort de mon enfant à naître»

« Les gens disent tout. Il y a des commentaires sur Instagram qui souhaitent la mort de mon enfant à naître. Ils ne le diraient pas en face de moi parce que nous aurions un problème, mais dans les commentaires, ils écrivent ce qu'ils veulent. Ils sont offensants pour ma compagne, ma fille et notre enfant à naître » . Voici le début du coup de gueule de João Cancelo en interview pour le média. Au micro d’ ESPN, le latéral du FC Barcelone n’a pas décoléré à ce sujet plus que sensible à ses yeux. « Le monde est cruel et il faut savoir vivre avec. Je sais comment le faire, mais je ne sais plus quoi dire. Souhaiter la mort à un bébé est quelque chose de très grave. Les gens ne pensent pas à la personne qui se cache derrière le footballeur qu'ils voient à la télévision. Nous sommes aussi des humains. Nous sommes égaux ».

