Mbappé - PSG : Une légende calme le jeu après Barcelone !

Auteur d'un doublé décisif avec le PSG mardi soir contre Barcelone, en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a donc été l'un des grands artisans de la qualification de son équipe. Et même s'il dispose d'un statut à part, Bernard Lama préfère de son côté mettre l'accent sur la réussite collective du PSG dans ce succès.

C'est un fait, Kylian Mbappé n'a pas forcément été brillant dans le jeu mardi soir à Barcelone, mais son doublé a permis au PSG de valider son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et malgré le statut forcément un peu particulier dont dispose le capitaine de l'équipe de France, une ancienne légende du PSG s'efforce de calmer le jeu autour de Mbappé.

Le PSG au cœur d’une nouvelle polémique ? https://t.co/QT0erqo8rR pic.twitter.com/OXE0QkIEsU — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

« Il est aussi important que tous les autres joueurs »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Bernard Lama se livre sans détour : « Mbappé ? Il est aussi important que tous les autres joueurs. C’est notre principal atout et la peur qu’il inspire aux adversaires est très importante. Kylian a encore plus envie de gagner que les autres », indique l'ancien gardien emblématique du PSG, vainqueur notamment de la Coupe des Coupes en 1996 avec le club de la capitale.

« Ça reste un sport d’équipe »