PSG : Les chiffres qui annoncent un grand bonheur en Ligue des Champions !

Qualifié pour les demies finales de la Ligue des champions après avoir éliminé le FC Barcelone, le PSG croisera à nouveau la route du Borussia Dortmund. Le chemin vers Wembley mène donc vers l'Allemagne avant le match retour au Parc des Princes. Et lorsqu'on regarde le passif des confrontations entrent les deux clubs, les chiffres jouent en la faveur des Parisiens.

« Je me sens très heureux. Mon équipe a mérité, elle a été présente durant tout le match et a joué de manière exceptionnelle. Nous ne méritions pas de prendre un but. Nous avons pressé, les attaquants ont fait un travail exceptionnel. L'expulsion a joué un rôle important. Mais le résultat est juste. On aurait préféré aller en Espagne mais on ira à Dortmund dont on connaît bien le niveau . » Luis Enrique a planté le décor juste après la qualification du PSG mardi soir. L'entraineur espagnol connait bien cette équipe du Borussia Dortmund en effet car il l'a affronté à deux reprises cette saison. Le PSG aussi, plus globalement, et les chiffres promettent une nouvelle finale de Ligue des champions pour le club de la capitale.

Le PSG mène face à Dortmund

Dans l'historique des confrontations entre les deux clubs, avantage au PSG pour le moment ! Le club de la capitale a croisé la route du Borussia Dortmund à six reprises pour 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Les deux succès parisiens ont été acquis au Parc des Princes, en Ligue des champions, le dernier en date remontant au 19 septembre dernier.

Plus aucune défaite depuis 2020

Le PSG n'a plus perdu depuis 2020 face au Borussia Dortmund. Il faut dire que les deux clubs ne s'affrontent pas tous les ans mais les trois derniers matchs n'ont jamais tourné en la faveur des Allemands. Il faut remonter au 18 avril 2020 pour voir Dortmund l'emporter face au PSG, notamment grâce à un but mémorable d'Erling Haaland. Le club de la capitale espère conserver cet avantage pour se hisser en finale à Wembley.