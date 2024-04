PSG : Coup de folie à 210M€, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre le FC Barcelone, Luis Enrique a fait des choix forts dans son onze de départ en se passant de plusieurs recrues importantes à l’image de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou encore Manuel Ugarte qui étaient tous sur le banc. Un banc de touche à plus de 210M€. Et cela ne laisse pas insensible Walid Acherchour.

Tombeur du FC Barcelone, le PSG va disputer les demi-finales de la Ligue des champions. Vainqueurs en Catalogne, les Parisiens ont parfaitement déployé la tactique mise en place par Luis Enrique comme le souligne Walid Acherchour qui ne tarit pas d’éloges pour le technicien espagnol.



Mercato : Le PSG prépare un gros coup à 95M€ pour remplacer Mbappé https://t.co/v50hw7BR6g pic.twitter.com/aOkb1BLCnG — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Luis Enrique encensé par Acherchour

« Ce qu’on n’a pas entendu la semaine dernière sur Luis Enrique… C’est une pompe à vélo, personne ne comprend ses compositions d'équipe, sa communication, ses choix, il a tué Kylian Mbappé, tout ce que l'on n'a pas entendu », explique le journaliste au micro de Winamax TV , avant d’en rajouter une couche.

«Il met 210M€ sur le banc»