Luis Enrique - PSG : Barcelone annule son retour ?

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone a été éliminé par le PSG de Luis Enrique au stade des 1/4 de finale de la Ligue des champions à Montjuic cette semaine. Le retour « à la maison » du coach du Paris Saint-Germain n’était et ne sera que passager contrairement à ce qui a été évoqué dans la presse espagnole. Pour la succession de Xavi Hernandez, il ne faudra pas compter sur Enrique. Explications.

Le FC Barcelone le sait depuis la fin du mois de janvier : il faudra dénicher un successeur à Xavi Hernandez pour la saison prochaine. La légende blaugrana et coach actuel du Barça a décidé de mettre un terme à son passage sur le banc en fin de saison et l’a publiquement annoncé. Bien que les dirigeants du club culé espèrent toujours que Xavi revienne sur sa décision, ils scruteraient en parallèle le marché des entraîneurs pour le remplacer. Et une idée leur est venue à l’esprit comme révélé par la Cadena SER ces dernières semaines : boucler le retour de Luis Enrique !

Coup de bluff à Barcelone pour Luis Enrique ?

Luis Enrique est tout bonnement une icône du FC Barcelone. Et pour cause, l’actuel entraîneur du PSG y a effectué les huit dernières saisons de sa carrière de joueur. De plus, Enrique a entamé sa reconversion de coach avec l’équipe réserve du FC Barcelone avant de diriger pendant trois saisons de 2014 à 2017 le Barça qui a remporté la dernière Ligue des champions du club en 2015. Au moment du tirage au sort des quarts de finale de la C1 en mars dernier, Luis Enrique se disait « heureux » de revenir au bercail. « Je suis très content, je rentre à la maison. Barcelone est "la ville où j'ai fait l'essentiel de ma carrière sportive et où je me sens à merveille, c'est une très bonne nouvelle ». Avec son PSG, Luis Enrique a éliminé le FC Barcelone de la reine des compétitions européennes et ne devrait pas dans un avenir proche y revenir.

Le FC Barcelone se tournerait finalement sur Flick