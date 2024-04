Mercato : Luis Enrique intervient dans le dossier, une réunion est fixée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du PSG l’été dernier, Luis Enrique figure dans les petits papiers du FC Barcelone en vue du prochain exercice. Cependant, un retour en Catalogne n’est pas imaginé par l’entraîneur parisien, qui a affiché le souhait de voir Xavi rester à son poste à l’issue de la saison. Une réunion programmée prochainement devrait mettre fin au suspense.

Luis Enrique est sorti vainqueur de son duel avec Xavi. Battu à l’aller (2-3), le PSG a renversé le FC Barcelone en Catalogne (4-1), décrochant son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Une élimination qui devrait sceller le départ de l’entraîneur catalan, annonçant sa décision dès le mois de janvier. Pour autant, Luis Enrique, évoqué pour prendre sa succession, a affiché le désir de le voir rester.

Une réunion va avoir lieu

« Xavi est l’entraîneur idéal pour ce Barça et j’espère qu’il va poursuivre dans son rôle, même si ce n’est pas ma responsabilité. Voilà mon opinion sur le Barça », a réagi Luis Enrique en conférence de presse mardi. L’entraîneur du PSG, clarifiant par la même occasion sa position face aux rumeurs l’envoyant en Catalogne, devrait être rapidement fixé sur l’issue du dossier Xavi puisque Mundo Deportivo annonce qu’une réunion se tiendra après le Clasico face au Real Madrid prévu dimanche entre Xavi et l’état-major du Barça, à savoir le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste, et le directeur sportif Deco. L’objectif étant de savoir si la décision de l’entraîneur est définitive ou non.

« Je dis non »