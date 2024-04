Mercato - PSG : Danger annoncé avec ce transfert à 90M€ ?

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leny Yoro est l’une des grandes priorités du PSG dans le secteur défensif en vue du prochain mercato estival. Ces dernières semaines, le prodige du LOSC a connu quelques difficultés dans ses prestations, bien que, à en croire son analyste personnel, le joueur évalué à 90M€ par Lille en janvier dernier, le numéro 15 garde toujours un énorme potentiel.

Le PSG s’apprête à réaliser un mercato estival ambitieux. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 28 janvier dernier, le club de la capitale va tenter de s’attacher les services de Leny Yoro cet été. Également convoité par le Real Madrid, le prodige du LOSC a déjà été dans le viseur du club parisien cet hiver.

Leny Yoro en difficulté ?

Mais les dirigeants parisiens s’étaient heurtés aux exigences de leurs homologues lillois, qui attendaient 90M€ pour lâcher le défenseur central lors du mercato hivernal. Si un transfert est donc attendu pour Leny Yoro, ce dernier a connu une légère baisse de régime. Au cours du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence face à Aston Villa (2-1) jeudi dernier, le joueur de 18 ans a parfois été au rupteur face à Ollie Watkins. De quoi laisser présager une sérieuse mauvaise passe pour Leny Yoro à quelques mois de sa possible arrivée au PSG ou au Real Madrid ? Pas du tout à en croire César Arzo, son analyste personnel.

« Je serais inquiet s'il n'y avait pas de place à l'amélioration, mais c'est l'inverse »