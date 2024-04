Scandale avec Dembélé, le PSG contre-attaque

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et le FC Barcelone ce mardi soir en Catalogne, Ousmane Dembélé a été ciblé par ses anciens supporters. En effet, le numéro 10 parisien a été victime d'actes et de cris racistes durant la rencontre. Conscient de la situation, le PSG aurait adressé une lettre à l'UEFA.

Opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG s'est incliné dans un premier temps au Parc des Princes (2-3). Lors de son déplacement en Catalogne ce mardi soir, le club de la capitale a remis les pendules à l'heure avant de passer devant le Barça, validant ainsi son ticket pour le dernier carré de la compétition (1-4). Toutefois, la soirée n'a pas été parfaite pour le PSG.

PSG : Transfert à 40M€, Luis Enrique jubile https://t.co/5ngyBG7Ceg pic.twitter.com/zEv784E5X2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Dembélé a été victime de racisme à Barcelone

Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a été pris en grippe par les supporters catalans. Après avoir quitté le Barça pour rejoindre le club rouge et bleu l'été dernier, l'attaquant français a célébré son but. Ce qui a provoqué la colère des fans blaugrana. Ainsi, ces derniers s'en sont pris à Ousmane Dembélé.

Le PSG a envoyé une lettre à l'UEFA