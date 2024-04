Polémique avec le PSG, le Qatar au cœur d’un arrangement ?

Benjamin Labrousse

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et proche d’un 12ème titre de champion de France, le PSG conforte un peu plus sa position de plus grand club français actuel. En raison de cette qualification, la LFP a décidé d'aménager le calendrier des Parisiens, mais aussi de l'OM. Une manière de plaire aux dirigeants parisiens en pleine période de négociations des droits télés à en croire certains.

Le PSG et l’OM sont désormais qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. De bon augure pour la Ligue 1 ? Très certainement. Car depuis plusieurs mois, le championnat de France est en pleine renégociation de ses droits télés. Ces dernières semaines, certaines rumeurs affirmaient que la chaîne BeIN Sports pourrait finalement récupérer les droits du championnat français. Une affaire qui fait grincer des dents dans la mesure où c’est le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi qui détient également le BeIN media group … D'ailleurs, l'aménagement du calendrier parisien par la LFP fait polémique, et cela pourrait directement être lié à cette période de négociations des droits.

« Il faut faire plaisir à Nasser Al-Khelaifi parce qu’il faut absolument négocier avec le Qatar »

C'est en tout cas ce qu'imagine l'ancien directeur des Sports de Canal + et aujourd’hui chroniqueur pour l’émission « les Grandes Gueules du sport », Cyril Linette, au micro de RMC . « Finalement, à part quelques entraîneurs, ça ne suscite pas beaucoup de débats. Pourquoi ça ne fait pas hurler tant que ça ? C’est une question de contexte, ce sont les droits télés. Il faut faire plaisir à Nasser Al-Khelaifi parce qu’il faut absolument négocier avec le Qatar, donc rien n'est trop beau pour le PSG. Et l’OM s'engouffre dans la brèche. (...) C'est une histoire de contexte » , a lâché ce dernier.

« C’est accepter que la Ligue est 'challenger' par rapport aux grands championnats »