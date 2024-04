PSG : Un gros avertissement est envoyé

Benjamin Labrousse

Après avoir disposé du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions (4-6 au cumulé), le PSG va affronter le Borussia Dortmund pour une place en finale. A l’instar du club français, le BVB n’était pas forcément attendu à ce stade de la compétition. Coach du club allemand, Edin Terzic a d’ailleurs tenu à avertir les Parisiens sur l’état de forme de sa formation ce samedi.

Pour la première fois de son histoire, le PSG est sorti vainqueur d’une double confrontation européenne en ayant pourtant perdu le match aller. Défait au Parc des Princes (2-3) par le FC Barcelone mercredi dernier en quart de finale de la Ligue des Champions, Paris a renversé le cours de cet affrontement en Catalogne mardi soir (1-4). Si le PSG a ainsi retrouvé le dernier carré de la C1, les hommes de Luis Enrique vont devoir disposer du Borussia Dortmund pour espérer disputer une finale de rang (face au Real Madrid ou le Bayern Munich).

Le PSG et le Borussia Dortmund se retrouvent après la phase de poule

Les Parisiens se rendront dans un premier lieu en Allemagne le 1er mai, avant de recevoir le BVB au Parc des Princes le 7 mai. Pour rappel, le PSG et le Borussia Dortmund se sont rencontrés au sein du groupe F de la Ligue des Champions. Un groupe dans lequel la formation d’Edin Terzic aura terminé en tête, malgré une défaite (2-0) et un match nul (1-1) face à celle de Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach germano-croate a cependant averti le PSG sur l’état de forme des siens.

« En ce moment, nous sommes très confiants, surtout dans ce genre de match »