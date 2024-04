PSG : «On voit l’injustice», Barcelone en rajoute une couche !

Arnaud De Kanel

Le FC Barcelone n'a toujours pas digéré l'élimination face au PSG. Intenable dans sa zone technique, Xavi avait d'ailleurs été expulsé durant la rencontre après avoir perdu ses nerfs en insultant le corps arbitral. Quatre jours plus tard, la tension n'est pas retombée en Catalogne et le coach du Barça parle encore « d'injustice. »

Mardi, le FC Barcelone a vécu une terrible désillusion. Au score cumulé, les Catalans comptaient deux buts d'avance sur le PSG mais l'expulsion de Ronald Araujo a rebattu toutes les cartes. Pendant la rencontre, Xavi s'en était pris au corps arbitral avant de le fustiger en conférence de presse quelques minutes plus tard. Ce samedi, l'entraineur du Barça en a rajouté une couche.

«Il y a beaucoup de tension, on voit l’injustice»

« Contre le PSG, j’aurais dû contrôler davantage ma frustration. Il y a beaucoup de tension, on voit l’injustice. Nous n’avons pas minimisé nos erreurs et cela nous a coûté cher. La situation était favorable et nous les avons laissés gagner. Nous n’avons pas été bons. Nous avons fait des erreurs, j’en ai fait aussi. Nous devons faire notre autocritique. Nous reviendrons en Ligue des champions et nous nous battrons à nouveau », a déclaré Xavi en conférence de presse à l'aube d'affronter le Real Madrid. L'entraineur du Barça veut se nourrir de cette frustration pour faire chuter le rival.

«Nous devons changer la donne»