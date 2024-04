PSG : Luis Enrique lâche une grande révélation après Barcelone

Benjamin Labrousse

Mardi soir, Luis Enrique et le PSG ont brillamment obtenu leur billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions en s’offrant le FC Barcelone (1-4, 4-6 au cumulé). Ce dimanche, les Parisiens reprennent du service avec la réception de l’OL au Parc des Princes (21h). Le coach espagnol a d’ailleurs révélé que son groupe était exténué après ce choc face au Barça.

Le PSG a réussi son pari. Battu par le FC Barcelone pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3) mercredi 10 avril, le club de la capitale a complètement inversé la tendance mardi soir (1-4) en Catalogne. Voilà les hommes de Luis Enrique qualifiés pour le dernier carré de la C1, mais avant cela, Paris doit asseoir sa place de leader en Ligue 1.

« Pour moi, oui, c’était le plus tendu »

Ainsi, le PSG reçoit l’OL ce dimanche soir au Parc des Princes (21h). Plus tôt dans l’après-midi, Luis Enrique a accordé un entretien à Prime Vidéo . Au sein de ce dernier, l’entraîneur parisien a évoqué les séquelles physiques qu’avait laissé cet affrontement face au Barça : « Pour moi, oui, c’était le (match le plus) plus tendu. Et je crois que pour les joueurs et les supporters aussi » .

« Mais en vérité, nous étions très fatigués »