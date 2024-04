Le PSG annonce une surprise

Arnaud De Kanel

Cinq jours sont passés depuis l'exploit du PSG sur la pelouse du FC Barcelone, et le club de la capitale doit déjà se reconcentrer sur la Ligue 1. En effet, les Parisiens reçoivent l'OL ce dimanche soir. Un adversaire qu'ils retrouveront en finale de Coupe de France fin mai. La liste des joueurs convoqués a été publiée et surprise, Nuno Mendes manque à l'appel.

Le PSG affronte l'OL ce dimanche soir au Parc des Princes. « Le match de demain ne va pas ressembler à la finale de Coupe de France, c'est un très bon test pour voir comment on va se sentir face à la meilleure équipe de L1 lors des 10 dernières journées. Je ne sais pas s'il y a des similitudes entre le match de demain et la finale de Coupe de France », confiait Luis Enrique à ce sujet samedi en conférence de presse. Le coach du PSG, qui a appelé son effectif à se tenir prêt pour n'importe quelle occasion, devra faire sans l'un de ses titulaires habituels.

«Il faut qu'ils soient tous prêts pour aider l'équipe»

« Pour pouvoir être candidat à tous les matchs, il faut un effectif large, de 23 joueurs au minimum, c'est ce qu'on a ici. Au fil de la saison, les joueurs ont été importants. Il faut qu'ils soient tous prêts pour aider l'équipe, peut-être simplement pour tirer un penalty. J'aime voir l'attitude de mes joueurs à l'entraînement », a déclaré Luis Enrique samedi. Les mots de l'entraineur espagnol font sens car quelqu'un devra être sur le pont ce dimanche soir afin de remplacer Nuno Mendes.

Surprise, Nuno Mendes est forfait