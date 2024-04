PSG : Le Qatar a bouclé un coup à 300M€

Amadou Diawara

Ce samedi, l'émir du Qatar s'est rendu au Campus PSG pour saluer les joueurs et le staff de Luis Enrique. Accompagné de Nasser Al-Khelaïfi, Tamim ben Hamad Al Thani a pu visiter les installations de Poissy. Une acquisition de 70 hectares financée intégralement par le Qatar et qui a couté plus de 300M€.

Après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce mardi soir, le PSG reçoit l'OL en Ligue 1. En effet, les Gones se déplacent au Parc des Princes ce dimanche soir.

L'émir du Qatar a visité le Campus PSG

Avant ce grand rendez-vous, Tamim ben Hamad Al Thani s'est présenté au Campus PSG. Selon les informations de L'Equipe , l'émir du Qatar a visité les installations de Poissy ce samedi. Des nouvelles installations financées entièrement par le Qatar, et qui auraient couté plus 300M€. Accompagné de Nasser Al-Khelaïfi, Tamim ben Hamad Al Thani a pu visiter les 70 hectares de terrain du club.

Des installations à 300M€ pour le PSG