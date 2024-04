Le PSG déclenche un malaise, il répond à la polémique

Benjamin Labrousse

Au sortir de la qualification du PSG face au FC Barcelone (1-4, 4-6 au cumulé) mardi soir, Ilkay Gündogan n’avait pas hésité à fustiger son coéquipier Ronald Araujo, expulsé, et qui avait répondu sèchement dans la foulée. Face à ce début de polémique, l’entraîneur blaugrana Xavi a tenu à remettre les choses au clair ce samedi.

Mardi soir, une action a complètement changé le cours de la rencontre opposant le PSG au FC Barcelone en Ligue des Champions. Se dirigeant vers le but catalan, Bradley Barcola a provoqué une faute de Ronald Araujo, valant une expulsion de l’Uruguayen. Après la rencontre, Ilkay Gündogan n’avait pas épargné le défenseur central.

Clash au Barça après le PSG ?

« Dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un-contre-un » , lâchait ainsi le milieu allemand. S’il a clairement été coupable dans la qualification du PSG sur ce quart de finale de la Ligue des Champions, Ronald Araujo avait répondu sèchement à son coéquipier : « Je préfère garder pour moi ce que je pense. Il y a des valeurs, des codes de vestiaires qu'il faut selon moi respecter » .

Xavi met fin à la polémique entre ses deux joueurs