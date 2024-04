PSG : Surprise, ce crack a fait mieux que Mbappé et Dembélé

Alexis Brunet

Pour la troisième fois de son histoire, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale est venu à bout du FC Barcelone en quart, grâce à un très bon match retour. Le champion de France s'est imposé sur le score de quatre buts à un. Si Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont été buteurs, pour Bixente Lizarazu, c'est le dernier membre du trio offensif qui a été le plus impressionnant, à savoir Bradley Barcola.

Le PSG se prend à rêver d'une fin de saison en apothéose, et d'un potentiel triplé. En effet, le club de la capitale est bien parti pour s'imposer en championnat, puisqu'il est premier au classement avec une avance confortable. Mais les Parisiens vont également disputer une finale de Coupe de France, ainsi qu'une demi-finale de Ligue des Champions.

Le PSG a éliminé Barcelone en Ligue des champions

Opposé au FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, le PSG a tremblé. Lors du match aller, les Parisiens se sont inclinés trois buts à deux, et ils étaient donc en ballottage défavorable avant le match retour. Mais finalement, les coéquipiers de Marquinhos n'ont pas tremblé et ils se sont imposés quatre buts à un lors du quart de finale retour en Espagne. Place donc aux demi-finales maintenant pour Paris, et la double confrontation face au Borussia Dortmund.

Mercato - PSG : Ce transfert à 100M€ est déjà programmé https://t.co/ECrDq2uVCl pic.twitter.com/IlCrX4VieC — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Lizarazu a particulièrement apprécié la performance de Barcola