PSG : Luis Enrique enfin compris par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a certes retrouvé le chemin des filets cette semaine grâce à son doublé sur la pelouse de Montjuic face au FC Barcelone en quart de finale retour de Ligue des champions (4-1). Néanmoins, Luis Enrique l’aurait congratulé même sans. La cause ? Le fait qu’il ait rempli l’objectif que l’entraîneur du PSG lui a fixé selon le journaliste Dave Appadoo.

En novembre dernier, malgré le triplé de Kylian Mbappé sur la pelouse du Stade de Reims (3-0), Luis Enrique partageait son mécontentement quant à l’implication du numéro 7 du PSG. L’entraîneur espagnol voulait que Mbappé pèse plus dans l’animation et fasse plus d’efforts pour l’équipe.

Kylian Mbappé a rempli la mission confiée par Luis Enrique ?

Les critiques de Luis Enrique ont fait beaucoup parler et sa gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé depuis février, soit le moment de son annonce en coulisses concernant son départ en fin de saison, ont décuplé les commentaires. Mais à Barcelone pour le quart de finale retour de la Ligue des champions (4-1), l’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait été conquis par l’engagement démontré par le meilleur buteur de l’histoire du PSG. « Avec ce qu'il a donné à son équipe en termes d'engagement et d’implication, je n'ai pas trouvé que c'était injuste, contrairement à toutes les fois où il a pu passer entre les gouttes en marquant un but ». a confié Dave Appadoo à CulturePSG .

«C'est ce que Luis Enrique attend de lui depuis le début»