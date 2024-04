«Magnifique», le PSG détruit Barcelone, il nage dans le bonheur

Benjamin Labrousse

Mardi soir, le PSG a réussi à obtenir sa qualification face au FC Barcelone (1-4) après avoir pourtant perdu le match aller (2-3, mercredi 10 avril). Une première dans l’histoire du club de la capitale. Interrogé sur sa carrière à Paris ce dimanche, Marquinhos a affirmé que ce match retour faisait partie de ses plus beaux souvenirs.

Battu à Paris le 10 avril dernier (2-3), le PSG a largement surpassé le FC Barcelone au retour (1-4). Mardi soir, les hommes de Luis Enrique ont affiché un état d’esprit proche de la perfection afin d’aller chercher leur billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Si le PSG s’est distingué par un festival offensif, la défense aura également été au rendez-vous.

Marquinhos jubile après la victoire historique du PSG

Marquinhos, qui était devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club français à l’aller, a notamment réalisé une prestation de haut niveau. Ce dimanche, le Brésilien a d’ailleurs révélé que ce match retour face au Barça était l’un des plus beaux moments vécus avec les Rouge et Bleu . « Mon plus beau souvenir à Paris ? J’ai vécu une de mes meilleures émotions lorsqu’on a remonté une défaite à la maison et qu’on est allés chercher une victoire là-bas contre une équipe légendaire dans le foot (ndlr Barcelone cette année) » , a confié le Brésilien au Canal Football Club .

« Ce match restera toujours gravé dans ma mémoire »