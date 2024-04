PSG : Mbappé se voit déjà en Angleterre ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a l’occasion de disputer une nouvelle finale de Ligue des champions après sa défaite à Lisbonne en 2020 contre le Bayern Munich (1-0). Pour les demi-finales, le PSG se mesurera au Borussia Dortmund. En coulisses, Kylian Mbappé et ses coéquipiers parisiens seraient plutôt optimistes.

Le 1er juin prochain à Wembley, stade mythique de Londres, aura lieu la finale de la Ligue des champions. Pour la première fois depuis 2021 et son double échec face à Manchester City en demi-finales de C1, le PSG a la possibilité de disputer une finale de la reine des compétitions européennes.

Optimisme au PSG pour le Borussia Dortmund ?

Et si l’on en croit les informations communiquées par AS , le PSG serait plutôt confiant de parvenir à ce stade de la compétition. En effet, après avoir éliminés le FC Barcelone en quarts de finale, Luis Enrique et ses hommes ne s’avoueraient pas vaincus face au Borussia Dortmund. Bien au contraire, l’optimisme règnerait même au Paris Saint-Germain chez Kylian Mbappé et ses coéquipiers pour cette double confrontation d’après AS .

