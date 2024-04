Mercato : Le PSG a recruté un joueur «infernal»

Arnaud De Kanel

Le PSG a longtemps couru après, mais il aura finalement fallu attendre l'ultime jour du mercato estival pour que les dirigeants parisiens tombent d'accord avec leurs homologues lyonnais pour finaliser le transfert de Bradley Barcola. L'ancien joueur de l'OL retrouve son club formateur ce dimanche. Deux de ses anciens éducateurs se rappellent du phénomène.

C'est l'une des meilleures recrues du mercato estival pour le PSG. Recruté sur le gong pour 50M€, Bradley Barcola est épatant sous les couleurs parisiennes. Malgré des débuts timides, le virevoltant ailier a su se ressaisir pour gagner sa place dans le onze d'un Luis Enrique totalement sous son charme. Ce dimanche soir, Barcola retrouvera son ancien club, l'OL, celui de ses débuts. L'occasion pour deux de ses anciens éducateurs de se remémorer le passage de Barcola chez les jeunes.

«C’était déjà infernal à l’époque»

Mehdi Ghazel, responsable de la catégorie U7-U8 de l’AS Buers Villeurbanne, se rappelle d'un joueur pas comme les autres. « Quand on le voit aujourd’hui, ce qui est choquant, c’est qu’on le revoit petit avec les mêmes aptitudes et les mêmes qualités techniques. Il était plus petit que les autres mais il était tonique, vif sur les appuis. Sur les deux-trois premiers mètres, c’était déjà infernal à l’époque. Ceux qui sont honnêtes sont tous bluffés par ce qu’il fait. Je pense qu’il a réussi car personne ne l’attendait, il a toujours dû se battre par rapport à certains qui avaient un peu plus d’avance sur lui », a-t-il déclaré au Parisien . Amaury Barlet, son entraîneur à l’OL en U12 et en U13, insiste sur l'éducation de Bradley Barcola.

«Très agréable à encadrer au quotidien»