Mercato - PSG : Ce transfert à 100M€ est déjà programmé

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Pour pallier le départ de la star de 25 ans, le PSG penserait à boucler la signature de Viktor Gyokeres. Et cela tombe plutôt bien, puisque le Sporting aurait déjà acté le départ de son numéro 9.

Lors de l'été 2017, le PSG s'est offert les services de Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale a fait plier l'AS Monaco en proposant une offre de prêt avec option d'achat. Une clause à 180M€ levée par le PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu à Paris. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a décidé de changer de club librement et gratuitement cet été. Un choix qu'il a déjà communiqué à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Transferts - PSG : Mbappé fixe une date pour sa grande annonce https://t.co/qZGn3tNYgL pic.twitter.com/EuO3zI2kZt — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Le PSG en pince pour Gyokeres

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le prochain club de Kylian Mbappé est déjà connu. Selon nos informations du 20 février, la star de 25 ans portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. Le club merengue ayant déjà formulé une offre de contrat à Kylian Mbappé ; au même titre que Liverpool et Manchester United.

Le Sporting a acté le départ de Gyokeres