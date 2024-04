PSG : Didier Deschamps interpelle Ousmane Dembélé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone pour s'engager en faveur du PSG. Etant monté en puissance au fil des semaines, le numéro 10 de Luis Enrique affiche une excellente forme actuellement. Interrogé sur Ousmane Dembélé, Didier Deschamps - le sélectionneur de l'équipe de France - n'a pas tari d'éloges à son égard.

Pour renforcer son attaque, le PSG s'est offert les services d'Ousmane Dembélé. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé.

Deschamps encense Dembélé

Depuis son transfert du FC Barcelone vers le PSG, Ousmane Dembélé s'adapte de plus en plus à ses nouvelles couleurs. Et ces dernières semaines, le nouveau numéro 10 rouge et bleu enchaine ls performances XXL, s'étant montré très décisif contre son ancien club en quart de finale de la Ligue des Champions.

«Ce qu'il réalise à Paris, c'est bien»