PSG - OL : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Les Gones espèrent poursuivre leur bonne série face à un adversaire qui a fait le plein de confiance après sa qualification pour les demi-finales obtenue du côté de Barcelone. Le10sport.com vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur le match.

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ! Alors que le match face au FC Lorient initialement programmé le week-end dernier a été décalé par la LFP pour favoriser la préparation en Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique s’apprête à affronter l’Olympique Lyonnais sur sa pelouse en clôture de la 30e journée. Un avant-goût de la finale de la Coupe de France entre les deux formations, le 25 mai prochain.

Une revanche pour le PSG, battu l’an dernier

Quelques jours après sa victoire en Ligue des champions à Barcelone (4-1), le PSG aura à cœur de briller face à son public deux semaines après le nul décroché dans les dernières minutes contre Clermont (1-1) au Parc des Princes, afin de se rapprocher un peu plus d’un titre qui ne va pas lui échapper, totalisant dix points d’avance sur son dauphin brestois avant le coup d’envoi de cette 30e journée. À l’aller, le PSG s’était largement imposé contre Lyon (4-1), mais les Gones l’avaient emporté la saison dernière sur la pelouse parisienne (1-0, le 4 avril 2023) sur un but de… Bradley Barcola, désormais joueur des Rouge et Bleu . Il s’agissait là de la première victoire lyonnaise face à Paris depuis 2020.



La composition probable : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, N.Mendes - Zaïre-Emery, Lee - Dembélé, Ramos, Mbappé, Barcola

L’OL veut enchaîner un sixième match sans défaite

Et ce dimanche, l’OL pourrait encore frapper un gros coup à Paris, alors que l’équipe de Pierre Sage est la meilleure équipe de Ligue 1 en 2024 (18 points en 11 matchs), statut confirmé la semaine dernière à l'issue d'un match renversant contre Brest (4-3). Lanterne rouge durant de longues semaines lors de la première partie de saison, le club rhodanien a changé de visage et reste sur cinq matches sans défaite en Championnat, le dernier revers remontant au 3 mars à Lens (0-3).



La composition probable : Lopes - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Mata - Caqueret, Matic, Tolisso - Fofana, Lacazette, Benrahma

