Le PSG et l’OM font polémique, il monte au créneau

Comme cela avait été le cas avant les quarts de finale, le PSG et l’OM vont de nouveau bénéficier d’un calendrier aménagé en championnat afin de préparer au mieux leur demi-finale respective de coupe d’Europe. Ce qui avait été critiqué par certains clubs, notamment le président du Havre Jean-Michel Roussier. Celui de Reims et du collège des clubs de Ligue 1, Jean-Pierre Caillot, a défendu cette initiative.

Si le LOSC a échoué face à Aston Villa en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, le PSG et l'OM sont toujours en lice en coupe d’Europe. Paris sera opposé au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions, et Marseille à l’Atalanta Bergame en Ligue Europa. Afin qu’ils préparent au mieux leur double confrontation, ils ne joueront pas de match de championnat entre le match aller et retour de leur demi-finale européenne.

« Quand Pablo Longoria m'a appelé hier matin, je n‘ai eu aucun moment d'hésitation »

« C’est quand même une grande anomalie que la France n’arrive pas tous les ans à exister dans les compétitions européennes alors que nos concurrents les plus proches y arrivent. On a repensé la feuille de route », a expliqué Jean-Pierre Caillot dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC . « Quand Pablo Longoria (ndlr, le président de l'OM) m'a appelé hier matin, avant même que la Ligue de football m’appelle pour connaître mon sentiment, je n‘ai eu aucun moment d'hésitation . »

« Aux clubs de s’adapter »

Certains présidents, comme celui du Havre Jean-Michel Roussier, estiment que cela fausse le championnat. « On pourra dire tout ce qu’on veut, faussé, pas faussé, je n’en sais rien. Il y a une réalité, c’est qu’on dit en boucle depuis des années qu’on veut exister sur la scène européenne, qu'on a besoin d'un bon indice UEFA. Et lorsqu'on est confronté à la situation, je pense qu’il ne faut pas regarder son intérêt personnel. Pour l'intérêt général du foot, son écosystème, aux clubs de s’adapter. C’est exactement comme ça que je vois les choses », a poursuivi Jean-Pierre Caillot.

« Soutenir nos clubs européens »