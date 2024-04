PSG : Luis Enrique se fait détruire par une légende de l’OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A quelques heures du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, Luis Enrique est attendu au tournant. Après la défaite du match aller et des choix très contestés, le technicien espagnol n’a plus le droit à l’erreur. Et un ancien coach de l’OM ne manque pas de souligner ses responsabilités lors de la défaite de la semaine passée…

Au moment de dresser un premier bilan de la défaite contre Barcelone la semaine passée, les coupables ont rapidement été « désignés ». Kylian Mbappé a été l’un des plus critiqués au regard de sa triste performance (12 ballons perdus, zéro tir cadré sur 3 tentatives). Gianluigi Donnarumma a lui-aussi été pointé du doigt, le gardien italien étant coupable sur au moins deux des trois buts catalans. Mais pour Rolland Courbis, le principal coupable porte le nom de… Luis Enrique.

« Quand un génie comme Luis Enrique est capable d’erreurs aussi grotesques… »

Ancien coach de l’OM, aujourd’hui consultant vedette de RMC Sport , Rolland Courbis ne prend pas de gant au moment d’évoquer Luis Enrique : « Je m’étonne de voir une certaine forme d’indulgence à l’égard de cet entraîneur au regard de ses choix. Moi, quand j’entrainais l’OM et que je faisais des conneries, on ne me faisait pas de cadeau (rire). Quand je regarde sa composition d’équipe sur ce match aller, pardon, mais à ce niveau-là, c’est une faute professionnelle ! Luis Enrique a réussi l’exploit d’aligner 6 joueurs de champ gaucher au coup d’envoi. 6 gauchers dans la même équipe, on se rend compte de ça ? Sur les 60 dernières années de ma vie, j’ai modestement appris quelques petites choses sur le football. Et l’une d’elle, c’est qu’un gaucher, ce n’est pas juste un gaucher. Et vous savez avec qui j’ai notamment appris cela ? Un certain Monsieur Tomislav Ivic. A l’époque, il entraînait le PSG et moi l’OM. Je peux le raconter maintenant, il y a prescription. De temps en temps, on se rencontrait pour analyser nos réflexions respectives. Et notamment sur les compositions d’équipe. C’est lui qui m’expliquait de ne surtout pas abuser des gauchers dans une équipe car cela participe à son déséquilibre. Un gaucher, ce n’est pas uniquement un simple gaucher. Un gaucher est plus maladroit de son pied droit qu’un droitier de son pied gauche. Et 6 gauchers sur 10 joueurs de champs, c’est tout simplement impensable… Et quand un génie comme Luis Enrique est capable d’erreurs aussi grotesques, pardon, mais il faut aussi le dire ! »

« A force de mettre des faux 9, on finit par avoir des faux joueurs et une fausse équipe »