Barcelone : La stat qui fait déjà trembler le PSG !

Amadou Diawara

Après avoir perdu au Parc des Princes mercredi, le PSG doit à tout prix s'imposer à Barcelone pour espérer atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Toutefois, le club de la capitale a des raisons d'être inquiet avant ce match retour. En effet, le Barça s'est toujours qualifié lorsqu'il a remporté son premier match en phase à éliminations directes à l'extérieur.

Tombeur de la Real Sociedad, le PSG a hérité du FC Barcelone lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que le match aller se jouait au Parc des Princes mercredi, le club emmené par Luis Enrique s'est incliné (2-3). En Catalogne, le PSG est donc dans l'obligation de l'emporter, et ce, pour avoir la possibilité de valider son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Si la règle du but à l'extérieur qui compte double n'existe plus, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a très peu de chances de se qualifier, du moins statistiquement.

PSG : «Invisible», Mbappé se fait tacler https://t.co/PC5MUJn6rA pic.twitter.com/VPggL3fp96 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Le PSG a perdu à domicile contre le Barça

Comme annoncé par AS , le FC Barcelone s'est toujours qualifié lorsqu'il a remporté ses matchs allers en Ligue des Champions à l'extérieur. Depuis le lancement du nouveau format de C1 en 1992-1993, le Barça s'est retrouvé onze fois dans cette situation, et à chaque fois, le club catalan a composté son billet pour le tour suivant. La tâche sera donc on ne peut plus difficile pour le PSG. D'autant qu'une autre statistique ne va pas dans le sens du club parisien.

Un scénario qui a toujours souri au FC Barcelone