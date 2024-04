PSG : «Invisible», Mbappé se fait tacler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est dans l'œil du cyclone depuis quelques semaines. Depuis l'annonce de son départ et ses sorties répétées en championnat, le joueur français n'est pas au mieux sur le terrain. Son attitude interpelle alors que sa présence est requise pour les grands rendez-vous européens. Pour Eric Rabesandratana, la star du PSG doit vite se reprendre. Dès ce mardi face au FC Barcelone ?

Les temps sont durs pour Kylian Mbappé. Le joueur passe, le plus souvent, à rater ses matches. Attendu face au FC Barcelone mercredi dernier lors du quart de finale aller de Ligue des champions, il a perdu un nombre incalculable de ballons et n'est pas parvenu à transpercer la défense catalane (défaite 2-3). Ancien joueur du PSG, Eric Rabesandratana regrette le manque de tranchant en attaque durant cette rencontre.

Mbappé se fait encore tacler

« Dans les vingt derniers mètres, il ne se passait strictement rien. Il n'y avait pas de solution. Kylian était invisible et Dembélé venait buter sur la défense adverse. Même chose pour Kang-in Lee. Au final, on n'a strictement rien proposé offensivement face à une équipe très regroupée et parfaitement organisée. Car Barcelone nous craignait et a réussi à ne pas nous laisser d'espaces et de situations de contre » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Culture PSG.

« Ça fait quand même le quatrième match de suite où il est transparent »