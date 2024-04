Surprise, Mbappé trahi par son pote au PSG ?

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG en 2021, Achraf Hakimi est l’un des plus fidèles alliés de Kylian Mbappé à Paris. Cette saison, c’est bel et bien avec son entraîneur Luis Enrique que le Marocain aurait tissé des liens profonds. Les deux hommes se comprennent parfaitement, et cela se reflète notamment sur les prestations du joueur de 25 ans.

Mardi soir, le PSG va tenter le tout pour le tout. Battus au match aller (2-3) mercredi, les Parisiens vont tenter de se qualifier face au FC Barcelone au cours de ce quart de finale retour de la Ligue des Champions. Une rencontre qui devrait notamment être marquée par le retour de suspension d’Achraf Hakimi.

PSG : C'est annoncé, «une locomotive» arrive https://t.co/96Cb00miSB pic.twitter.com/bu5qEvD4wB — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Hakimi de retour avec le PSG

Grand ami de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG en 2021, le latéral droit Marocain pourrait être l’un des grands atouts de Luis Enrique pour ce match retour en terres ennemies. Comme le révèle le Parisien ce dimanche, Achraf Hakimi entretient de très bons rapports avec le nouveau coach du club de la capitale.

Achraf Hakimi en osmose avec Luis Enrique

D’après le quotidien, la relation entre Achraf Hakimi et Luis Enrique s’est profondément consolidée au cours des derniers mois. Le numéro 2 du PSG est clairement en phase et comprend très rapidement les consignes tactiques de l’Espagnol. De bon augure pour la suite à Paris...