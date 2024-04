Accusée de trahison, une star du PSG sous pression ?

Alexis Brunet

Le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone ce mardi, avec l'intention de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. Les Parisiens espèrent pouvoir compter sur un Ousmane Dembélé de gala, qui avait notamment réussi à trouver la faille au match aller. Mais l'attaquant sera sous pression en Espagne, car son départ n'a toujours pas été digéré par les supporters barcelonais.

Lors du tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions, Ousmane Dembélé a dû esquissé un léger sourire. En effet, seulement quelques mois après son départ du FC Barcelone, l'attaquant allait déjà recroiser la route de son ancien club. Lors du quart aller, les retrouvailles ont été mitigé entre le Français et le Barça. Certes le champion du monde a inscrit un but, mais il n'a pas réussi à éviter la défaite du PSG. Paris n'est donc pas en ballottage favorable avant le match retour, et Dembélé sera très attendu en Espagne.

La célébration de Dembélé n'est pas passée du côté de Barcelone

Ousmane Dembélé n'a pas seulement marqué contre le FC Barcelone, il a aussi célébré, et avec beaucoup de démonstrations. Alors que certains évitent de célébrer lorsqu'ils marquent contre leur ancienne équipe, l'attaquant du PSG a donc fait tout le contraire. Comme on pouvait s'y attendre, cela n'est pas passé en Espagne. De nombreux supporters ont critiqué la joie du champion du monde, la jugeant comme inadaptée.

Barcelone - PSG : La grande annonce de Luis Enrique à son vestiaire https://t.co/fZZX0R9c8w pic.twitter.com/uD9qJd6ZE9 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Dembélé est accusé de trahison en Espagne