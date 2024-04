PSG - Barcelone : Fiasco pour Mbappé, il a trouvé la solution

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné face au FC Barcelone au Parc des Princes. Pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le club de la capitale doit à tout prix s'imposer en Catalogne ce mardi soir. Alors que Kylian Mbappé n'a pas pu s'illustrer au match aller, Claude Puel a apporté une solution pour qu'il puisse martyriser la défense du Barça au retour.

Après avoir éliminé la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG doit faire face au FC Barcelone. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés ce mercredi soir au Parc des Princes lors du match aller (2-3). Une rencontre particulièrement difficile pour Kylian Mbappé, qui n'a pas du tout pu se montrer dangereux. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Claude Puel a donné sa solution pour que le numéro 7 du PSG soit à la hauteur au match retour, programmé ce mardi soir en Catalogne.

«Il va lui falloir jouer plus verticalement afin de servir Mbappé»

« Le PSG a eu du mal à ressortir les ballons face à Barcelone (2-3, mercredi) et il en a perdu pas mal à la relance. Pour le retour, il va lui falloir jouer plus verticalement afin de servir Kylian Mbappé dans la profondeur. En évoluant haut et en voulant la maitrise, Mbappé n'a pas existé ou quasi pas à l'aller. Quand on veut jouer avec maitrise et avoir le ballon, il faut posséder les joueurs pour, or Ousmane Dembélé ne se prête pas à ce jeu. Et Mbappé a besoin d'espace pour être approvisionné » , a déclaré Claude Puel, ancien coach de l'OL, de l'ASSE et de l'OGC Nice.

«Le PSG va devoir jouer dans le dos de la défense barcelonaise»