PSG : Mbappé battu, sa femme lâche ses vérités

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Marquinhos est encore et toujours le capitaine du PSG. Depuis le départ de Thiago Silva, le Brésilien a récupéré le brassard. Cela aurait toutefois pu changer au début de la saison. En effet, deux élections ont été réalisées en interne et alors qu’on aurait pu penser que Kylian Mbappé allait l’emporter, c’est Marquinhos qui a été choisi. Un sujet évoqué par Carol Cabrino, la femme du capitaine parisien.

Si Kylian Mbappé est devenu le capitaine de l’équipe de France, il n’est que vice-capitaine au PSG. Certains auraient pourtant aimé le voir avec le brassard à chaque match. Pour cela, deux élections avaient été réalisées dans le vestiaire parisien au début de la saison. Et à chaque fois, c’est Marquinhos qui a été privilégié par ses coéquipiers au PSG. Malgré le statut de Mbappé à Paris, c’est donc bel et bien le Brésilien qui continue d’avoir ce statut de capitaine au sein du club de la capitale.

Mercato - PSG : Un gros transfert est annoncé ! https://t.co/C6d1Wfx2Qe pic.twitter.com/9l62cZrDmR — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

« S’il est capitaine, c’est qu’il le mérite »

Femme de Marquinhos, Carol Cabrino est revenu sur cette double élection pour choisir le capitaine du PSG au début de la saison. Une popularité à propos de laquelle elle a expliqué dans un entretien pour Carré : « Important pour lui d’être populaire dans le groupe ? Bien sûr, pour lui c’est le plus important. A l’époque, il me disait : « Si les joueurs ne veulent pas que je reste capitaine, ce n’est pas un soucis pour moi ». S’il est capitaine, c’est qu’il le mérite, s’il ne l’est plus, c’est qu’il ne le mérite plus ».

« Je suis fière »