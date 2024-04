PSG : «Dembélé est le meilleur», ce joueur de Deschamps zappe Mbappé

Amadou Diawara

Adrien Rabiot cohabite avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en équipe de France. Tombé sous le charme de l'ancien attaquant du FC Barcelone, le milieu de terrain de la Juventus affirme qu'il est le meilleur joueur des Bleus actuellement. Ainsi, Adrien Rabiot trouve qu'Ousmane Dembélé est au-dessus de Kylian Mbappé.

Depuis l'été dernier, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé évoluent tous les deux au PSG. En effet, le club de la capitale a arraché l'attaquant de 26 ans au FC Barcelone, et ce, en levant sa clause libératoire à 50M€.

Ousmane Dembélé est meilleur que Kylian Mbappé ?

Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé cohabitent également en équipe de France, Adrien Rabiot a tranché entre ses deux coéquipiers. Et comme l'a clairement laissé entendre l'ancien joueur du PSG, actuellement à la Juventus, le second est meilleur que le premier.

Adrien Rabiot choisit Dembélé, plutôt que Mbappé»