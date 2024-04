PSG : Mbappé snobé pour cette star, elle dévoile les raisons !

Benjamin Labrousse

Dès son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique avait offert la possibilité à ses joueurs d’élire leur nouveau capitaine. Si Kylian Mbappé aurait pu prétendre au brassard, c’est bien Marquinhos qui a été reconduit pour un nouveau mandat. Ce dimanche, le joueur le plus capé de l’histoire du club parisien s’est livré sur son rôle déterminant à Paris.

A plusieurs reprises cette saison, Kylian Mbappé aura porté le brassard de capitaine au PSG. En l’absence de Presnel Kimpembe, le numéro 7 officie actuellement dans la peau du vice-capitaine parisien aux côtés de Danilo Pereira. Car en début de saison, le vestiaire du club de la capitale a choisi Marquinhos dans ce rôle.

« Les valeurs humaines, les valeurs sportives sont très importantes »

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, le Brésilien s’est livré sur son rôle au sein du vestiaire parisien ce dimanche. « Les valeurs humaines, les valeurs sportives sont très importantes dans la vie et dans la carrière d’un joueur. Si aujourd’hui je suis capitaine du Paris Saint-Germain c’est aussi pour ça, aussi pour les valeurs que je ramène avec moi. Ma mère m’a toujours laissé un message depuis tout petit : « Tu n’as jamais besoin de passer au-dessus de quelqu’un pour aller chercher ce que tu veux » pour aller chercher tes rêves » .

« Je pense beaucoup aux autres aussi et avant de penser à moi »