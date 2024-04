PSG : Une star déballe tout sur sa signature !

Benjamin Labrousse

Mercredi 10 avril 2024 sonnera comme une date particulière pour Marquinhos qui est devenu ce jour-là le joueur le plus capé de l’histoire du PSG. Si un grand hommage est prévu pour le capitaine parisien ce dimanche soir, le défenseur central a affirmé que sa signature à Paris en 2013 avait été une décision capitale dans sa vie.

Cette semaine a été particulière pour le PSG, qui s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Au cours du match aller des quarts de finale face au FC Barcelone (2-3, le 10 avril), Marquinhos est entré dans l’histoire du club de la capitale. La raison ? Le capitaine parisien est devenu le joueur le plus capé du PSG, dépassant les 435 matchs disputés par Jean-Marc Pilorget entre 1975 et 1989.

Une star entre dans l’histoire, le PSG annonce du lourd ! https://t.co/bEI2nQImdH pic.twitter.com/1X3ZD2Icok — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Marquinhos à jamais dans l’histoire du PSG

Auteur d’une prestation remarquée face au Barça mardi soir pour le quart de finale retour de la C1 (1-4), Marquinhos va être célébré pour son record d’apparitions ce dimanche soir après le match face à l’OL. Un accomplissement de taille pour celui qui a pendant longtemps marché dans l’ombre de son mentor Thiago Silva à Paris. Capitaine du PSG depuis le départ de son compatriote en 2020, Marquinhos, recruté par le club français en 2013, n’a cessé de grimper dans la hiérarchie du vestiaire parisien. Ce dimanche, le défenseur de 29 ans s’est d’ailleurs livré sur son arrivée au PSG en provenance de l’AS Rome.

« C’est un des choix les plus importants de ma vie »