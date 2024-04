Record battu au PSG, il prédit un coup historique !

Thomas Bourseau

Les records sont toujours faits pour être battus. Et Jean-Marc Pilorget le sait tout particulièrement. Le joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec 435 apparitions a été rattrapé par Marquinhos qui pourrait même le dépasser dès la semaine prochaine en Ligue des champions. L’occasion pour Pilorget de faire une prédiction audacieuse sur l’avenir de Marquinhos.

« Il fallait bien que ça arrive ». Jean-Marc Pilorget l’a vu venir de loin l’égalisation de son record d’apparitions au PSG par le capitaine Marquinhos. En effet, samedi soir face à Clermont et devant le public du Parc des princes, le défenseur brésilien a signé sa 435ème apparition sous le maillot du PSG en entrant en jeu à la 67ème minute (1-1), moment où Pilorget n’était plus le joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Pilorget rend hommage à Marquinhos

Pour Le Parisien , Jean-Marc Pilorget a grandement salué le parcours de Marquinhos, arrivé au PSG à 19 ans et 2013, et capitaine du haut de ses 29 ans aujourd’hui. « Il est arrivé très jeune dans ce club et il en est tombé amoureux. Je trouve ça beau qu’il soit récompensé par ce record. (…) À mon époque, c’était plus courant, des joueurs qui ont joué plus de 600 matchs avec leur club. C’est vrai qu’aujourd’hui, ça n’arrive plus… C’est vraiment unique, ce que réalise Marquinhos ».

«Ton dernier match avec le PSG, ce sera en finale de la Ligue des champions et c’est toi qui marqueras le but de la victoire»