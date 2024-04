Mbappé : Surprise, le PSG vend la mèche pour son successeur ?

La rédaction

Avec le prochain départ de Kylian Mbappé, le Paris-Saint-Germain est à la recherche d’un attaquant pour le remplacer. Plusieurs pistes sont annoncées et notamment celle menant à Victor Osimhen. Mais pour l’agent italien Andrea D’Amico, le profil du Nigérian n'est pas vraiment celui ciblé par les dirigeants parisiens.

Qui pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine ? Malgré une attaque assez étoffée, le Paris-Saint-Germain est toujours à la recherche de sa perle rare pour oublier le Français. Depuis quelques jours, la presse italienne s’emballe sur une arrivée de Victor Osimhen dans la capitale. Mais pour Andrea D’Amico, le PSG cherche un tout autre profil.

« Je pense que le remplaçant de Mbappé est différent du profil d’Osimhen »

« J'étais récemment à Paris et j'ai parlé hier soir aux dirigeants du PSG et eux aussi ont investi 160 millions pour trois attaquants, ils savent que Mbappé partira et eux aussi sont attentifs. Je n'ai pas parlé d'Osimhen, je pense que le remplaçant de Mbappé est différent du profil d'Osimhen. Ils recherchent un joueur comme Lautaro Martinez » , a lancé l’agent italien lors d’une interview pour Radio Goal , en direct sur Kiss Kiss Napoli .

Quelles sont les autres pistes ?

Selon plusieurs médias, quelques noms prestigieux sont également évoqués comme Marcus Rashford (Manchester United), Rafael Leao (Milan AC) ou encore Viktor Gyökeres (Sporting Portugal). Le mercato du PSG s’annonce très agité.