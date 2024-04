PSG : Une star fixe une grande condition pour son transfert !

Benjamin Labrousse

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait terminer sa carrière au PSG. Le Brésilien, arrivé à Paris en 2013, est récemment devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale. Mais comme l’a confirmé ce dernier ce dimanche, son niveau de performance sera déterminant pour un tel choix de carrière.

Le 10 avril dernier, Marquinhos est entré définitivement dans la légende du PSG. Et pour cause, face au FC Barcelone (2-3), le défenseur central de 29 ans est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club parisien, dépassant le record de 435 matchs disputés sous les couleurs Rouge et Bleu établi par Jean-Marc Pilorget (1975-1989). Si son contrat n’expirera qu’en juin 2028, le capitaine du PSG se verrait bien terminer sa carrière en France.

« Ça ne dépend pas que de moi »

A l’occasion d’un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche, Marquinhos a cependant affirmé que son niveau de jeu sera déterminant pour clôturer sa carrière au PSG : « Combien de temps je vais encore rester à Paris ? (Sourire) Pour moi, je reste encore dix ans. J’en ai 29, jusqu’à 39 ans ça me va (Rires) ! Jusqu’à ce que je soulève la Ligue des champions ? Non, parce que si on la prend cette année, je vais encore continuer quoi. Après ça ne dépend pas que de moi et de mon envie » .

« Mon envie c’est vraiment de rester le plus longtemps possible »