Mercato : Le PSG le force à claquer la porte ?

Thomas Bourseau

Du côté du FC Barcelone, l’expulsion précoce de Ronald Araujo face au PSG en quart de finale retour de Ligue des champions ne semble pas du tout passer (4-1). De par son erreur, l’Uruguayen pourrait bien avoir signé son transfert à 100M€ cet été. Et il semblerait que cela ne le dérangerait pas plus que cela. Explications.

À 19 ans, Ronald Araujo a débarqué d’Uruguay et du club de Boston River pour faire ses classes avec l’équipe réserve du FC Barcelone. À compter de 2019, le défenseur central aux 16 sélections avec l’Uruguay a multiplié les apparitions avec l’équipe première jusqu’à qu’il en fasse intégralement parti à partir de 2020.

Le Barça dit stop, Ronald Araujo bientôt transféré ?

Ayant conquis les supporters du FC Barcelone sur la durée de par son implication totale et son amour du Barça , Ronald Araujo n’a pas fait forte impression face au PSG mardi soir lors du quart de finale retour de la Ligue des champions perdu par les Blaugrana (4-1). Dès la 29ème minute et alors que le Barça menait 1-0, Araujo a été exclu pour une faute sur Bradley Barcola qui filait seul au but avec la suite que l’on connaît. Alfredo Martinez a révélé ce dimanche que le FC Barcelone prévoirait de le placer sur la liste des transferts pour le mercato estival et prendrait en considération les offres à partir de 100M€.

Mercato : Le PSG fait un cadeau au FC Barcelone ? https://t.co/0YWt8lRPZJ pic.twitter.com/eZIiXFJi1L — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Araujo déjà prêt à partir ?