Coup dur au PSG, un coup de maître est révélé

Benjamin Labrousse

En février 2023, Presnel Kimpembe avait été victime d’une rupture du talon d’Achille. Le défenseur central n’a pas retrouvé le chemin des terrains depuis, mais avait tout de même été prolongé par le PSG en décembre dernier. Au moment de prolonger son numéro 3, le club de la capitale aurait pris en compte son long chemin de croix en raison de sa blessure. Explications.

Encore engagé dans toutes les compétitions possibles en cette fin de mois d’avril, le PSG pourrait réaliser une saison historique à bien des égards. Contrairement aux saisons précédentes, le club de la capitale n’a pas subi de blessures majeures, et va pouvoir compter sur la quasi-totalité de son effectif pour ce sprint final. A Paris, seul Presnel Kimpembe manque encore à l’appel, alors que Nuno Mendes, Milan Skriniar, ou encore Marco Asensio ont tous côtoyé le Français à l'infirmerie du PSG cette saison.

PSG : Kimpembe confirme une grande décision sur Instagram https://t.co/oeXoZSszCr pic.twitter.com/56ugC569NR — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

En décembre dernier, Kimpembe avait prolongé jusqu’en 2026 à Paris

Victime d’une rupture du talon d’Achille en février 2023, le défenseur central avait dû subir une seconde opération en fin d’année. Mais en ce mois de décembre, Presnel Kimpembe avait été prolongé par le PSG. Désormais lié au club parisien jusqu’en juin 2026, l’international Français ne semble toujours pas proche d’un retour sur les terrains. Forcément, cette prolongation onéreuse pour un joueur blessé à de quoi faire grincer des dents…

Le PSG a pris ses précautions avec le contrat de Kimpembe