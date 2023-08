F1 : « Impulsif », Leclerc est interpellé par Ferrari

Benjamin Labrousse

Devenu Team Principal de Ferrari cette saison, le Français Frédéric Vasseur connaît une prise de fonction plutôt compliquée au sein d’une Scuderia moins compétitive qu’à l’accoutumée. Arrivé en remplacement de Mattia Binotto, Vasseur rêve de triompher chez Ferrari, et il a reconnu que son pilote phare, Charles Leclerc, avait des côtés parfois impulsifs.

Parmi les grosses déceptions de ce début de saison, Ferrari espère toujours pouvoir se relever d’ici la fin de cette année. Et la mythique écurie italienne, désormais dirigée par Frédéric Vasseur, peut néanmoins compter sur le franc-parler de son pilote Charles Leclerc.

F1 : Ferrari dans le dur, il tire un bien triste bilan https://t.co/mR0oqxFg30 pic.twitter.com/Vq3hoX0fns — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

« Ça commence à être un petit peu frustrant »

« Moi je ne suis vraiment pas content aujourd’hui encore une fois. Il y a d’autres pilotes qui ont fait pareil que moi et qui sont passés en Q3, donc ça créé de la frustration et il faut que l’on soit meilleurs que ça, mais bon, ça fait longtemps que je le dit là maintenant, donc ça commence à être un petit peu frustrant et j’espère être un petit peu plus écouté à l’avenir », déclarait notamment le pilote Monégasque après les qualifications du Grand Prix du Canada.

« Leclerc est impulsif, et si quelque chose ne va pas, il ne se retient pas »