F1 : C’est annoncé, Leclerc veut imiter Alonso

Pierrick Levallet

Cinquième du classement des pilotes, Charles Leclerc ne vit pas une saison particulièrement facile du côté de chez Ferrari. Mais le Monégasque ne lâche rien et continue de faire tout ce qu'il peut pour remonter aussi haut que possible au championnat. Mais en parallèle, Charles Leclerc avoue avoir d'autres ambitions dans le sport automobile.

Annoncé comme l’un des favoris pour le titre en 2022, Charles Leclerc a finalement cédé face à la pression de Max Verstappen. Et cette saison, tout ne se passe pas vraiment comme prévu pour le Monégasque chez Ferrari. Le pilote de 25 ans pointe à la cinquième place du classement général. Malgré tout, Charles Leclerc entend bien faire tout son possible pour remonter le plus haut possible d’ici la fin de saison. Mais le Monégasque avoue avoir d’autres ambitions dans le sport automobile.

«Les 24 Heures du Mans ? Peut-être un jour»

« Les 24 Heures du Mans ? C'est vraiment quelque chose que je veux faire un jour, et avec mon frère, c'est certain. Mais je ne sais pas si ça se produira. Il y a Antonio aussi, il fait partie de la famille Ferrari. C'est un de mes meilleurs amis et on a grandi ensemble. Il s'entraîne déjà pour ce jour-là ! On verra si c'est possible et si ça le fait pour tout le monde par rapport à nos projets, car on court tous dans différentes catégories. Mais peut-être un jour » a confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Fernando Alonso a déjà remporté les 24 Heures du Mans

Charles Leclerc pourrait ainsi imiter Fernando Alonso. Pour rappel, l’Espagnol avait quitté le monde de la F1 pour se consacrer à d’autres aspects du sport automobile. L’actuel pilote d’Aston Martin a d’ailleurs remporté les 24 Heures du Mans en 2018 et en 2019. Charles Leclerc pourrait donc marcher dans les pas du double champion du monde. À voir maintenant si Ferrari lui donnera l’opportunité de participer à l’événement dans un avenir plus ou moins proche.